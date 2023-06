Nel modenese il Campionato italiano a squadre di lancio del ruzzolone

Da venerdì 23 a domenica prossima 25 giugno, le piste di Coscogno, a Pavullo nel Frignano, ospitano il Campionato italiano a squadre di lancio del ruzzolone. L’appuntamento è promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e dall’Asd Gaiato con il patrocinio della Città di Pavullo nel Frignano, dall’Unione dei Comuni del Frignano, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Modena e con la collaborazione dell’associazione FrignAut.

Questo il programma: venerdì 23 giugno alle ore 12 gara élite, alle ore,30 ritrovo presso l’impianto sportivo e, dopo i saluti delle autorità, premiazioni della gara del pomeriggio. In serata, a partire dalle ore 20, apertura stand gastronomico con paella. A seguire musica, piano bar e birra.

In concomitanza con il Campionato italiano a squadre sarà organizzata anche una gara promozionale individuale di categoria A in cui si sfideranno i 32 migliori giocatori, divisi per provincia.

Sabato 24 giugno, dalle ore 8,30, ritrovo e poi inizio delle gare per le categorie A, B e C. In serata, a partire dalle ore 20, apertura dello stand gastronomico e ballo con l’orchestra Castellina Pasi.

Domenica 25 giugno giornata conclusiva con inizio delle fasi finali per tutte le categorie a partire dalle ore 8,30. Alle 10 gara destinate ai ragazzi e, nel pomeriggio dalle ore 15, premiazioni e chiusura della manifestazione.

“In occasione del Campionato italiano a squadre del Lancio del Ruzzolone in programma presso le piste di Coscogno di Pavullo nel Frignano – sottolinea il presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio – desidero rivolgere il mio personale ringraziamento, e quello di tutto il Consiglio della FIGeST, agli organizzatori che, con spirito di sacrificio e sacrificando il proprio tempo libero, hanno deciso di dare vita a questa manifestazione per la quale auguro, come sempre, un’ottima riuscita. Consentitemi, in particolare, di ringraziare il direttivo e i componenti l’associazione sportiva dilettantistica Ruzzolone Gaiato. E’ a loro che vanno i meriti di questo evento sportivo così ben articolato. Sono certo che queste giornate in terra modenese ci faranno ritrovare di nuovo uniti e insieme e che esse faranno avvicinare la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali a chi pratica una delle sue discipline più storiche e coinvolgenti. Mi auguro anche che sempre più persone, e soprattutto il mio pensiero è rivolto ai giovani e alle nuove leve, si avvicinino al lancio del ruzzolone perché in questo sport sono insiti valori importanti e una tradizione che merita di essere rivalutata e tramandata”.

“È davvero un grande onore per Pavullo poter ospitare nuovamente i Campionati Nazionali del Lancio del Ruzzolone – sottolinea il sindaco di Pavullo nel Frignano, Davide Venturelli – La nostra comunità è lieta di accogliere le squadre che qui converranno da tutta Italia per un sano momento di sport e di condivisione. Il lancio del ruzzolone è forse la più antica disciplina sportiva praticata nelle nostre montagne e di generazione in generazione la passione si trasmette e si rinnova, con tante belle soddisfazioni anche da parte dei numerosi pavullesi e frignanesi che negli anni passati hanno conquistato titoli e premi di grande prestigio. In questo mondo così tormentato da tanti cambiamenti e sconvolgimenti, gli sport tradizionali rappresentano un’isola felice in cui le persone possono ritrovare la serenità, passando giornate in cui il tempo non scorre così veloce e nelle quali a vincere è l’importanza dello stare insieme e del trascorrere momenti piacevoli in compagnia”.

Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti è giunto anche dal presidente dell’Asd Gaiato, Gabriele Bedonni, dal presidente del Coni Emilia Romagna, Andrea Dondi, dal presidente regionale Figest, Romano Salvatori, dal presidente provinciale Figest Modena, Germano Dainesi, dal presidente di specialità, Giorgio Lamecchi.