Fiabe illustrate per il Reparto di Neonatologia e TIN dell’ASMN di Reggio Emilia

“C’era una volta …” è l’inizio della maggior parte delle favole. I bambini amano farsele raccontare e immergersi in un mondo immaginario. Il libro scritto da Francesco Sguazzin Le Storie di Sir Francis contiene cinque fiabe inedite illustrate, ognuna con una precisa morale. Vogliono trasmettere valori importanti della vita come l’amicizia, la determinazione, la saggezza, il coraggio, la costanza, la riconoscenza, il rispetto, la pazienza e la fiducia. Un modo diverso ed alternativo per far comprendere ai più piccoli determinati valori attraverso il mondo della fiaba. Ogni pagina di questo libro condurrà i giovani lettori in avventure straordinarie, trasportandoli in luoghi lontani in cui personaggi fantastici e curiosi popoleranno la loro immaginazione.

Nato a Correggio (RE) nel 1981, sposato con Debora e papà di Lorenzo e Diego, si laurea in Architettura presso la Facoltà degli Studi di Parma. L’idea di scrivere questo libro nasce dall’esigenza dell’autore di mettere per iscritto le storie narrate ai suoi figli prima di andare a dormire e dalla volontà di aiutare chi gli è stato vicino in un momento particolarmente complicato della sua vita famigliare.

Diego, il suo secondogenito, nasce prematuro di 6 settimane e viene ricoverato presso il Reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Questa esperienza lo colpisce profondamente sia dal punto di vista emotivo che umano facendogli maturare l’idea di voler aiutare il reparto che con competenza, professionalità ed umanità ha assistito e curato il suo figlio più piccolo. Ricorda l’autore: “Grazie al primario dr. Gargano, al dr. Di Dio unitamente agli altri medici, agli infermieri e a tutto il personale abbiamo trovato la speranza in un momento molto delicato e complesso, in cui eravamo aggrappati ad una fiammella, restituendoci, alla fine di questo tortuoso percorso, la voglia di dire “che meraviglioso miracolo è la vita! Ed aggiunge:” … se queste mie

storie porteranno gioia anche ad un solo bambino nel mondo, allora saprò di aver fatto un buon lavoro” .

Il costo del libro, in vendita su Amazon, è di €12,50 ed il ricavato sarà devoluto a Progetto Pulcino, Associazione che dal 2008 raccoglie fondi da destinare all’infanzia fragile e al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Illustrato da Mara Babini (grafica professionista – Lugo di Romagna) con una copertina realizzata attraverso la collaborazione di Luca Serafini (Concept Designer e Digital Artist – Modena) il volume sarà presto disponibile anche in lingua inglese (traduzioni di Giulia Maramotti – Reggio Emilia).

Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) saranno condivise le iniziative per

sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività dell’associazione.

