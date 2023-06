Asfalti, 230 mila euro dal Comune di Scandiano

Prosegue in questi giorni il piano asfalti del Comune di Scandiano, con un nuovo intervento da circa 230mila euro che riguarderà gran parte del territorio del comune di Scandiano.

A partire dalla settimana prossima, infatti, l’amministrazione ha infatti deciso di intervenire in modo massiccio sulle strade del capoluogo e delle frazioni, un intervento che è stato figlio di una programmazione partita da un’analisi del territorio e delle sue esigenze, a cui hanno contribuito anche le segnalazioni fatte dai cittadini attraverso la piattaforma Rilfedeur e tutti i canali di comunicazione.

“E’ un intervento importante quello che mettiamo in campo e che riguarderà l’intero territorio comunale, quindi sia il capoluogo sia le frazioni, ognuna delle quali è stata interessata da questo programma – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti -. L’intenzione è quella di intervenire sul manto stradale in ordine di priorità e seguendo un programma prestabilito che proseguirà anche nei prossimi mesi. E’ importante ricordare che, a parte il comfort e il decoro urbano, le asfaltature hanno anche ripercussioni per quanto riguarda la sicurezza stradale”.

“Partiamo dal capoluogo in questi giorni – ha presisato l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni – per poi concentrarci in un secondo momento sulle frazioni. L’indicazione che abbiamo dato alle imprese è quella di intervenire sulle zone più usurate, attraverso la fresatura e il rinnovo del tappeto. Abbiamo inserito in questo piano anche la sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale laddove si presenta in cattivo stato di conservazione”.

Un intervento, quello che ha avuto il via libera della giunta nei giorni scorsi, che partirà da via Longarone, via dell’Abate, via Palazzina, via Puccini, via de Gasperi, via del Mulino, via Rosselli, via Pellegrini e via Garibaldi proprio in questi giorni, per poi proseguire nelle frazioni.

“Naturalmente – ha spiegato l’assessore – in corrispondenza con i cantieri saranno istituiti deviazioni, chiusure e sensi unici temporanei, e si dovrà mantenere una velocità ridotta. Occorre in questo senso la collaborazione dei cittadini, con cui ci scusiamo per i piccoli disagi con cui dovranno convivere in questi giorni”.

All’interno dello stesso intervento inizieranno i lavori di realizzazione di 35 aree di sosta denominate “parcheggi rosa”, riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambino di età non superiore a due anni.

Verranno rese note a breve le modalità per richiedere il contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”, che permetterà di utilizzare gli stalli.

I parcheggi saranno contraddistinti da segnaletica orizzontale e verticale; durante i lavori di tracciamento degli stalli, ci sarà qualche limitazione all’utilizzo dei parcheggi.