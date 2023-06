Al Terminaccio, dove uno smottamento causa rallentamenti, saranno in azione i movieri

L’Assessorato ai Lavori pubblici di Castelnovo Monti rende noto che nella giornata di giovedì si è svolto in Municipio un incontro con i tecnici del Compartimento Anas di Bologna ed esponenti delle Forze dell’ordine, in particolare Carabinieri di Castelnovo Monti e Polizia Locale dell’Unione Appennino, per discutere dell’attuale situazione della Statale 63. Vi hanno partecipato per l’Amministrazione comunale il Sindaco Enrico Bini e l’Assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi.

“Da alcune settimane – afferma Severi – a seguito di uno smottamento che si è verificato sulla Statale in prossimità della località Terminaccio, è stato istituito un senso unico alternato con impianto semaforico che sta causando alcuni disagi, in particolare nelle giornate del weekend quando, essendo ormai partita la stagione turistica, abbiamo assistito a lunghe code e ritardi nei tempi di percorrenza. Ora abbiamo concordato con Anas e le Forze dell’ordine che fino alla conclusione dei lavori in corso, sul posto saranno presenti movieri per regolamentare il flusso dei veicoli e renderlo più veloce: si alterneranno personale Anas, Carabinieri e Agenti della Polizia locale. Entro alcuni giorni è prevista la conclusione dell’intervento di riparazione della sede stradale, che attualmente sarà realizzato con una soluzione-tampone che consentirà comunque di transitare con doppio senso di marcia, poi più avanti sarà condotto un intervento risolutivo che prevede la posa di alcuni pali di sostegno, visto che quel punto è già stato colpito da smottamenti in diverse altre occasioni e le altre soluzioni provate non hanno retto”.