Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 22 giugno 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. In serata/notte addensamenti sul settore occidentale della regione con possibilità di locali rovesci. Temperature stazionarie o in lieve aumento: minime comprese tra 20 e 22 gradi e massime comprese tra 31 e 35 gradi. Venti deboli-moderati da sud-ovest sui rilievi e fascia collinare con intensificazione nelle ore serali ; deboli di direzione variabile in pianura tendenti in serata a disporsi da sud e a rinforzare. Mare quasi calmo.

(Arpae)