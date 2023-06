Lapam Confartigianato, giovedì 22 giugno a Sassuolo un evento per parlare di Intelligenza Artificiale

È uno degli argomenti più discussi del momento, tant’è che gli esperti del settore e gli addetti ai lavori la considerano una vera e propria rivoluzione. È per questo motivo che Lapam Confartigianato ha deciso di organizzare un evento dedicato all’“Intelligenza Artificiale”, provando a spiegare come questo nuovo strumento può tornare utile alle imprese della manifattura e dei servizi, sfruttandone le numerose potenzialità.

L’appuntamento è per giovedì 22 giugno a partire dalle ore 18.30 a Sassuolo presso il locale Zona Merci, in Piazza Giuseppe Garibaldi 4.

Relatore dell’evento sarà Andrea Mordenti, solution sales manager di Ammagamma, azienda leader del settore, con cui sarà l’occasione per ragionare sugli sviluppi dell’AI, sulle opportunità che offre questa tecnologia e sul futuro della manifattura made in Italy.

«La digitalizzazione rappresenta il futuro – dichiarano da Lapam Confartigianato – e non possiamo esimerci dall’evoluzione in campo tecnologico. Come associazione affiancheremo le aziende, anche grazie ai nostri servizi digitali, nel processo di innovazione in campo tecnologico, studiando soluzioni e opportunità che permettano alle aziende di essere sempre più competitive».

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.