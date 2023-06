Interventi di miglioramento sui percorsi escursionistici lungo le vie storiche dell’Appennino modenese

Una buona notizia per gli escursionisti amanti dell’Appennino modenese. Si sono infatti conclusi gli interventi di miglioramento sugli itinerari escursionistici che si sviluppano lungo i tracciati delle antiche vie storiche medievali che attraversano i Parchi dell’Appennino modenese: la Via Vandelli, la Via Matildica del Volto Santo (già Sentiero Matilde) e la Via Romea Nonantolana. Gli interventi, per complessivi 200mila euro, sono stati realizzati dall’Ente Parchi Emilia Centrale sul progetto “Le antiche vie del Frignano e della Badia: ponti fra storia e natura”, con risorse proprie e un finanziamento dal GAL Antico Frignano.

I lavori hanno riguardato il miglioramento e la sistemazione del piano viario storico in modo da renderlo riconoscibile e fruibile, in particolare nei diversi punti di accesso. Nel dettaglio, si tratta di restauro e ripristino di pezzi del selciato originario e di antichi muretti; di realizzazione di aree di sosta con elementi di arredo e staccionate; collocazione di elementi di riconoscimento in pietra; organizzazione della cartellonistica esistente, posa di nuova e ripristino della segnaletica.

Sulla Via Vandelli gli interventi hanno interessato il tratto tra la località della Santona e il passo delle Radici, nei territori dei comuni di Lama Mocogno, Riolunato, Pievepelago e Frassinoro. Lungo la Via Matildica del Volto Santo gli interventi sono stati invece realizzati tutti nel territorio di Frassinoro e segnatamente sulle tappe ponte di Cadignano-Fontanaluccia e Fontanaluccia-San Pellegrino in Alpe.

Discorso a parte, invece, per la Via Romea Nonantolana, nel comune di Marano sul Panaro, dove gli interventi hanno riguardato l’area di fruizione pubblica in località Casona, luogo strategico di accesso ai rami Orientale (verso Zocca) e Occidentale (verso Ospitaletto-Denzano) della stessa Nonantolana, oltre che crocevia e punto d’arrivo/partenza di importanti itinerari escursionistici, quali il percorso Sole-Natura (Belvedere) e i principali itinerari del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. Qui sono stati svolti lavori di manutenzione del ponte pedonale in legno sul rio Torto, del sentiero tra l’area sosta camper e la strada Fondovalle Panaro e del suo collegamento in sicurezza con il percorso pedonale verso il ponte sul fiume. La stessa area camper è stata oggetto di ripristino della funzionalità dei servizi essenziali.