151° Fiera di San Giovanni: dal 22 al 25 giugno a Spilamberto

Torna dal 22 al 25 giugno la Fiera di San Giovanni, arrivata alla 151° edizione. Si parte giovedì 22 giugno con la sfilata inaugurale alle 19 in Centro Storico (ritrovo in viale Marconi), con lo sproloquio del Marchese e del suo Fattore. Alle 18 35° rassegna campanaria. Alle 20.30 in via Tacchini 15/A il Gran Burraco, a cura del Circolo Centro Cittadino. Sempre alle 20.30 in via San Giovanni dj set Disco Story 70-80-90 “Remember Kiwi Cathedral”. Alle 21 in Piazza Caduti Libertà Giulia Barozzi Trio a cura di Avis Spilamberto. Alla stessa ora in via San Giovanni, 25 Tribute Band 883, a cura La Stria della Mamma e in via Sant’Adriano Codice Rosso a cura di Lo Zucchero Filato.

Alle 21 nella ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, “Il bicchiere della staffa. Degustazione di nocino con delitto”. Info e prenotazioni: https://www.etceteralab.it/it/eventi.html. A cura di Etcetera Soc. Coop. Alle 20 Galà della Ginnastica Ritmica in Piazzale Rangoni. A cura della Polisportiva Spilambertese.

Alle 20.30 Balla & Snella, esibizione sportiva di sole donne in Piazzale Rangoni. Donne che non smettono mai di volersi bene, insieme costruiamo un cerchio di colori a forma di arcobaleno, associando amicizie, positività alla vita e trasformazione di benessere con il sorriso. A cura di Latindeg A.S.D. Alle 22 in via Obici The Serpenti, cover band dei Rolling Stones a cura Osteria del 32 e Tubooza Café.

Nel parco di Rocca Rangoni prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, street food, artingegno (nella bellissima cornice del Parco della Rocca Rangoni).

In Piazza Caduti Libertà tornano le associazioni con stand gastronomici, zone relax, spettacoli itineranti e tanto altro ancora.

Piazza Sassatelli si trasforma per la Fiera di San Giovanni: street food con gli esercenti locali, musica e intrattenimenti ogni sera. Le iniziative sono organizzate da Le Botteghe di Messer Filippo.

Una importante presenza in Fiera resta Slow Food – Condotta di Vignola, per la consueta apertura nel giardino pensile della Rocca del ristorante dedicato ad un menù sui prodotti tipici. Torna anche, nel Parco della Rocca Rangoni, lo spazio dedicato al benessere animale. A cura di ABA – Associazione Benessere Animale Onlus.

Inoltre ricordiamo:

– Mercatino di Via Obici 2023 – Buon Compleanno Foca – Tutti i giorni della fiera, esposizioni a cura delle Associazioni Mercatino di via Obici e ENPA Dalle 20 in via Obici

– Luna Park

Piazzale Monti e Viale Marconi

Da giovedì 22 a domenica 25 giugno 10 – 24

– Spazio giochi per bambini

Via Sant’Adriano e via San Giovanni

Giovedì 22 a venerdì 23 giugno tante attività dedicate ai più piccoli.

Dalla “Mini Formula GP” con piccole macchine di Formula 1 su cui sognare di essere un grande pilota, al “Cantiere per i piccoli” per giocare a fare i piccoli operai, guidando i mezzi e trasportando materiale. Poi ancora l’area dedicata ai “Giochi Antichi” per imparare a divertirsi come facevano i nostri genitori, e ai tanti laboratori. Infine letture di fiabe, spettacoli, caccia al tesoro e tanto altro ancora.

Tra le mostre presenti in fiera ricordiamo quella composta dalle fotografie vernacolari recuperate, scelte e interpretate da Sergio Smerieri provenienti dall’archivio della Biblioteca P. Impastato. Durante l’evento sarà allestito un punto raccolta delle immagini famigliari storiche da donare o prestare all’archivio.

La mostra è un Evento OFF del Festival IT.A.CA 2023 che quest’anno è dedicato al tema “Tutta un’altra storia – Le comunità raccontano i territori” in programma dal 25 al 27 agosto. L’evento sarà all’interno dell’ex formaggiaia della Rocca Rangoni.

Orari di visita: giovedì 22 e venerdì 23 giugno dalle 18 alle 23; sabato 24 e domenica 25 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23.

Il programma dettagliato su www.fierasangiovanni.it.