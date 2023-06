Truffe online: 39enne reggiano arrestato dai carabinieri di Gualtieri

Si insediava nella rete pubblicando annunci esca trattanti la vendita di apparati elettronici che poi non spediva, sebbene ricevesse il correspettivo richiesto. Per questi motivi un 39enne residente a Gualtieri nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Udine.

I fatti di cui il 39enne reggiano si è reso responsabile, risalgono alla fine del 2011 quando nel mese di dicembre poneva in vendita su un sito internet un’apparecchiatura elettronica e, ricevuto dall’acquirente il prezzo richiesto di 249 euro, intascava i soldi senza consegnare la merce. La vittima formalizzava la denuncia per truffa con le indagini che portarono a individuare il truffatore nel 39enne reggiano. A seguito dell’iter processuale, riconosciuto colpevole dal competente Tribunale di Tolmezzo è stato condannato a 6 mesi di reclusione. La sentenza divenuta esecutiva nel maggio del 2018 ha visto il condannato fare istanza al tribunale di sorveglianza per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. L’istanza è stata poi rigettata con il tribunale di sorveglianza che concedeva la detenzione domiciliare. Quest’ultima pronuncia, congiunta all’esecutività della sentenza, ha quindi visto l’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine emettere l’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare che è stato trasmesso ai carabinieri di Gualtieri. L’uomo è stato dunque arrestato e collocato in regime di detenzione domiciliare per l‘espiazione dei 6 mesi di condanna.