Continua la celebrazione del 40° Anniversario di Stradello

Domenica 26 maggio 2024, la cooperativa Stradello celebrerà il suo 40° anniversario con una giornata di festeggiamenti, coincidenti con l’evento “Podere in Festa” in edizione speciale. La data è particolarmente significativa: il 26 maggio 1984, un gruppo di operatori, familiari e ragazzi svantaggiati si riunì per firmare il primo statuto della cooperativa, segnando l’inizio di una straordinaria avventura.

L’evento si terrà presso il podere della cooperativa a Pratissolo di Scandiano, dalle 11 del mattino fino a sera. Sarà una giornata ricca di attività per grandi e piccini, con intrattenimenti vari, sport, vendita di prodotti locali, cibo, musica, attività di cura della persona e contatto con gli animali. Uno dei momenti clou sarà l’aperitivo al tramonto, accompagnato da uno spettacolo di comici.

Sarà un’occasione per onorare coloro che hanno contribuito a questa splendida storia lunga 40 anni, celebrare l’impegno di volontari e lavoratori che hanno trasformato un sogno in una realtà concreta e vitale per il territorio. Durante l’aperitivo, ci sarà un brindisi speciale per spegnere le quaranta candeline, simbolo di quattro decenni di dedizione e successi.

Questo appuntamento è il secondo di quattro eventi programmati per l’anno, ognuno dei quali dedicato a vari aspetti della comunità e del territorio. In questa edizione, le porte del podere saranno aperte a tutti coloro che vorranno unirsi ai festeggiamenti, anche solo per un saluto.

Un tocco di prestigio è stato aggiunto dalla cordiale telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto esprimere i suoi auguri alla cooperativa. Durante una piacevole chiacchierata, l’Ufficio del Consigliere Personale del Presidente ha lodato Stradello come esempio di coraggio e determinazione, specialmente in una regione come l’Emilia-Romagna, nota per il suo impegno e pragmatismo.

“È un onore per noi ricevere questi incoraggiamenti da una figura così autorevole,” ha commentato il Presidente di Stradello, Giannattasio. “Invito tutti a partecipare ai festeggiamenti per il nostro anniversario”.

Un sentito ringraziamento va ai soci della cooperativa per il loro impegno e dedizione nell’organizzazione di ogni singolo evento celebrativo, rendendo possibile onorare come merita i festeggiamenti e la crescita di Stradello. Vi aspettiamo a celebrare con noi questo importante traguardo!

Gli organizzatori vi aspettano numerosi.