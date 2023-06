Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia ‘ITALIA LOVES ROMAGNA il concerto’

Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) ITALIA LOVES ROMAGNA, il concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvioneMancano solo quattro giorni a “ITALIA LOVES ROMAGNA – Il Concerto”, l’attesissimo concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

La musica italiana si unisce ancora una volta per la solidarietà, 11 anni dopo “ITALIA LOVES EMILIA”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare un evento in cui la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto.

BLANCO, ANDREA BOCELLI, ELISA, ELODIE, EMMA, GIORGIA, IRAMA&RKOMI, LUCIANO LIGABUE, MADAME, FIORELLA MANNOIA, GIANNI MORANDI, NEGRAMARO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, SALMO, TANANAI, ZUCCHERO.

IN DIRETTA IN PRIMA SERATA SU RAI 1 A PARTIRE DALLE ORE 20.30

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI: AMADEUS, ALESSIA MARCUZZI, GIORGIO PANARIELLO, FRANCESCA FAGNANI.

Il Concerto “ITALIA LOVES ROMAGNA” vede la partecipazione di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

I biglietti per “ITALIA LOVES ROMAGNA” sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e TicketSms.

Le maggiori emittenti radiofoniche italiane si schierano eccezionalmente a supporto di ITALIA LOVES ROMAGNA.

Saranno 4 i treni straordinari di Frecciarossa dedicati ai fan per il concerto di sabato 24 giugno che collegheranno Reggio Emilia a Milano e Roma. Due partiranno nel primo pomeriggio e permetteranno ai fan di raggiungere la location del concerto; gli altri due consentiranno agli spettatori rientrare a Roma e a Milano subito dopo il concerto. Tutte le info su: Trenitalia.com

Italia Loves Romagna ha il supporto di Ministero della Cultura, Rai – Radiotelevisione Italiana, Regione Emilia- Romagna e Siae.

Il concerto è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti.

La campagna di raccolta fondi “Italia loves Romagna” partirà dal 22 giugno e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538.

Donazioni:

2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali;

5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny;

5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile;

Sarà possibile donare anche su www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna e con bonifico bancario sul CC/C INTESA SANPAOLO: IBAN IT16T0306909606100000196876 Causale: ITALIA LOVES ROMAGNA

L’Antoniano di Bologna è partner tecnico della raccolta fondi in favore dell’Associazione “Italia Loves Romagna”.