L’ultima interrogazione sulla gestione e il controllo del traffico in Piazza Martiri Partigiani

La sesta ed ultima interrogazione discussa nel Consiglio Comunale di ieri sera era a firma dei consiglieri del Partito Democratico Maria Savigni e Serena Lenzotti, oltre che del consigliere di Sassuolo Futura Tommaso Barbieri, ed aveva ad oggetto “Sulla gestione e il controllo del traffico in Piazza Martiri Partigiani”.

“La delibera di giunta comunale del N. 187 del 25/10/2022 – recita l’interrogazione – con cui si approvavano il piano sosta e i relativi allegati, richiamava i seguenti obiettivi: “disincentivare l’accesso al centro in auto, che non significa disincentivare l’accesso alle persone; per dirla con uno slogan: “- auto + persone”; la sfida è, grazie ad un potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto più sostenibili, orientare l’accessibilità al centro in forme diverse e rendere sempre più appetibile la fruizione alla mobilità lenta grazie ad una riqualificazione dello spazio pubblico funzionale allo sviluppo della socialità; l’intervento in piazza Martiri Partigiani rappresenta un progetto emblematico di questa filosofia”. Le relative tavole indicano con chiarezza che la zona antistante la chiesa di san Giorgio è esclusa dalla sosta. Dopo il termine dei lavori di restauro in piazza Martiri Partigiani, sono stati posti i cartelli di divieto di sosta nella zona antistante la chiesa di San Giorgio e l’area intorno alla Guglia. Considerata la frequente violazione di tale divieto, come viene costantemente rilevato dai cittadini più sensibili al decoro cittadino, si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere: il numero delle sanzioni elevate in quella specifica zona, in via Rocca e in piazzale della Rosa; se sono terminate le procedure di affidamento del servizio di gestione del piano sosta e quando sarà attivo il nuovo piano e relativi impianti”.

Ha risposto il Sindaco Gian Francesco Menani.

“Le sanzioni elevate dall’inizio dell’anno sono 54 in P.le Della Rose, 2012 in Piazza Martiri Partigiani e 415 in Via Rocca; per quanto riguarda le procedure di affidamento del servizio di gestione del Piano sosta si comunica che in autunno uscirà il bando. Fino ad ora è stata data priorità ai bandi relativi al PNRR e alle opere pubbliche”.