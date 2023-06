Croce Verde consegna un nuovo monitor multiparametrico portatile per la Pediatria del Santa Maria Nuova

Croce Verde di Reggio Emilia ha donato un nuovo strumento, fondamentale per il controllo dei parametri vitali dei bambini, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Nuova. Un nuovo monitor multiparametrico portatile su carrello, che consente di leggere in tempo reale i parametri vitali dei pazienti (bambini ma nel caso se ne presenti la necessità anche degli adulti). Fornisce indicazioni sulla frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturimetria e la rilevazione della pressione arteriosa con registrazione complessiva di tutti i parametri vitali.

Lo strumento è stato consegnato dal Presidente della Pubblica Assistenza reggiana Adolfo Canepari insieme ad alcuni volontari, al Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria Dottor Alessandro De Fanti, alla Responsabile Infermieristica e Tecnica Nicoletta Vinsani e all’infermiera Roberta Di Bartolomeo.

Afferma Canepari: “Quello tra Croce Verde e il Reparto di Pediatria è un rapporto consolidato da tempo, ovviamente il nostro impegno è sempre per aiutare tutti, senza distinzioni, ma per i bambini e le bambine abbiamo sempre un pensiero speciale. Attraverso il sostegno a reparti dell’Ausl e dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità reggiana, con una forte reciprocità visto che anche questo strumento è stato donato grazie alle offerte ed al sostegno che la comunità non ci fa mai mancare”.