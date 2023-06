Al via a Reggio Emilia la seconda edizione del progetto “Bike to work”

Ai reggiani piace il ‘Bike to Work’, il progetto che incentiva l’uso della bicicletta nei percorsi casa-lavoro, grazie anche all’erogazione di un contributo in denaro a chi sceglie forme di mobilità sostenibile. Sono infatti già 75 le aziende ed enti che hanno aderito al progetto e spinto i propri dipendenti ad abbandonare l’auto e recarsi sul posto di lavoro in bicicletta, permettendo un buon risparmio di CO2 immessa nell’aria.

Per questo il Comune ha deciso di promuovere un nuovo Avviso pubblico – disponibile all’indirizzo www.comune.re.it/casalavoro – per estendere ulteriormente il progetto ad altre realtà lavorative e scolastiche.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del Bike to Work che ha visto a Reggio Emilia l’adesione di 75 fra enti e aziende – dice l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità, Carlotta Bonvicini – Perciò, con la Regione Emilia-Romagna che promuove l’iniziativa insieme al Comune, desideriamo rafforzare e diffondere ulteriormente il progetto con l’attivazione di questa proroga e l’accesso a risorse destinate a incentivare le persone già virtuose ed a conquistarne di nuove. Bike to Work si è rivelato un ottimo strumento per l’affermazione della mobilità sostenibile, in particolare nella fascia adulta della popolazione. Non dimentichiamo che la bici è concorrenziale all’auto, anche in termini di risparmio di tempo, nei percorsi fino a 4-5 chilometri, che sono tipici della nostra città. Bike to Work è uno strumento che contribuisce a realizzare gli obiettivi del nostro Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e le politiche del Piano aria integrato regionale (Pair 2020), a dimostrazione che salute e ambiente si migliorano anche con scelte e comportamenti personali”.

I NUMERI DELLA PRIMA FASE – Sono in tutto 75 le aziende ed gli enti che hanno partecipato al progetto fino ad oggi, ovvero da giugno 2021. I 1454 utenti iscritti hanno coperto circa 365mila chilometri, pari a circa 103mila spostamenti per andare e tornare dal luogo di lavoro. Questo ha così permesso un risparmio di circa 53.700 chilogrammi di CO2 che sarebbero stati emessi in atmosfera se avessero optato per l’utilizzo di mezzi a combustione e che ha consentito ai lavoratori di accumulare “chilometri” utili ad ottenere il contributo mensile.

Le aziende che hanno aderito finora sono per il 60% aziende provate, mentre nel restante 40% vi sono, circa in egual misura, enti pubblici e partecipate, scuole e università, cooperative e enti religiosi.

L’ADESIONE AL BIKE TO WORK – Una volta conclusa la raccolta delle istanze (Manifestazioni di interesse) presentate dai diversi soggetti tramite l’Avviso pubblico, vengono sottoscritti gli Accordi di Mobility management tra Comune di Reggio Emilia e aziende ed enti aderenti, per la realizzazione del progetto, che prevede anche la creazione della Rete di Mobility manager aziendali, analoga a quella attiva da diversi anni nelle scuole con i Mobility manager scolastici.

A seguito della stipula degli Accordi, nelle settimane successive i lavoratori interessati, dipendenti delle aziende che hanno aderito, si registrano su un’apposita Applicazione che permette di monitorare e certificare l’utilizzo effettivo della bicicletta e il chilometraggio percorso nel tragitto casa-lavoro verso la propria sede di lavoro sita all’interno del territorio del Comune di Reggio Emilia per quantificare poi gli incentivi economici premianti che vengono via via accumulati. I contributi vengono erogati, direttamente al dipendente in busta paga, nella misura massima di 20 centesimi al chilometro, per un massimo di 50 euro mensili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Le Manifestazioni d’interesse, formulate secondo le indicazioni presenti al link (www.comune.re.it/casalavoro), dovranno pervenire al Comune di Reggio Emilia entro e non oltre il 31 agosto 2023

Il Mobility manager d’Area di Reggio Emilia provvederà all’individuazione delle Manifestazioni d’interesse idonee e che rispettano i criteri definiti dall’Avviso. Le aziende e gli enti risultati idonei saranno ammessi alla successiva fase di sottoscrizione dell’Accordo di Mobility management e adesione al progetto Bike to Work.

Info: mobility.manager@comune.re.it e www.comune.re.it/casalavoro