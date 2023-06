Roller Hockey, Scandiano Vice Campione d’Italia Under 23

Scandiano si classifica secondo nelle Finali Nazionali Under 23 che si sono svolte al PalaPansini di Giovinazzo (Bari). I ragazzi di Alessandro Cupisti vengono sconfitti in finale dai padroni di casa, sostenuto da un pubblico di 600 persone. Si conclude così la quinta finale nazionale per la nostra società che colleziona così un secondo posto Under 23, un quinto posto Under 19 e Under 15 ed il decimo dell’Under 13.

Una finalissima arrivata dopo la prima posizione della classifica, dopo le cinque partite giocate, con il miglior consuntivo, 4 vittorie ed 1 sconfitta. Esordio difficilissimo con due partite molto ravvicinate ma in entrambe il team emiliano le ha vinte col risultato di 5-3. Il temibile Viareggio, poi terzo, è stato domato ottimamente con le due reti di Uva e di Barbieri ed il gol del 5-3 di Busani. Nella serata di giovedì, Scandiano rimontata l’1-0 del primo tempo del Sarzana, arrivando al vantaggio a 8 minuti dalla fine, grazie alla doppietta di Busani ed ai gol di Gabassi, Barbieri ed Uva. Mattinata di venerdì piuttosto complicata per i rossoblu: vengono sconfitti a 2 minuti dalla fine dal Correggio, quando il risultato era di 3-1 a fine del primo tempo, grazie alle due reti di Busani ed una di Barbieri. Correggio rimontava in sette minuti, ma ancora Busani (tripletta) a 2’18” dalla fine pareggiava i conti, ma un contrattacco correggese portava la sconfitta per i rossoblu (4-5). La lunga pausa dopo le prime tre gare, aiuta i rossoblu ad essere più freschi rispetto al Giovinazzo, che viene sconfitto 2-1 quasi allo scadere, dopo aver condotto per buona parte della gara. Uva portava in vantaggio i suoi a fine primo tempo, poi a cinque minuti dalla fine il Giovinazzo perveniva al pareggio, ma il veloce Uva realizzava a -53 secondi dalla sirena la vittoria. Nella quinta gara di qualificazione alla domenica mattina, Scandiano si imponeva, soprattutto nel secondo tempo, contro Bassano per 6-1 grazie alle triplette di Busani ed Uva. Giovinazzo arrivava alla finalissima con una corposa pausa di 24 ore, ma Scandiano perveniva al vantaggio a metà primo tempo con la rete di Barbieri e Ganassi che ribaltava il tiro di Colamaria dopo pochi secondi. Due cartellini blu debilitavano i rossoblu, soprattutto il secondo quando Colamaria su tiro diretto firmava il 2-2 (Vecchi aveva parato un tiro diretto). Pochi secondi ed ancora il mattatore Colamaria firmata il 2-3 che spaccava il match. Nella ripresa tanti i tentativi emiliani ma Giovinazzo si presentava più lucido davanti alla gabbia rossoblu. Turturro e Mezzina in 8 minuti portavano i padroni di casa sul 5-2, regalando il primo titolo Under 23 ai biancoverdi. Nicolò Busani capocannoniere con 9 gol in coabitazone con Tognacca del Sarzana, otto per Uva, cinque per Barbieri, due per Ganassi.

Per Scandiano un grande secondo posto che corona così una buonissima stagione, dopo il terzo posto della scorsa stagione in Under 19 ed i quinti posti di Under 19 e Under 15 nelle finali nazionali delle ultime settimane e tante nuove leve che si stanno avvicinando alla disciplina.

Vice Campioni d’Italia: Lorenzo Barbieri, Matteo Bonettini, Nicolò Busani, Filippo Dimone, Gioele Ganassi, Andrea Stefani, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Mattia Vaccari, Matteo Vecchi, Iacopo Vivi – Allenatore Alessandro Cupisti

Finali Nazionali Under 23 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

Giovedì 15 giugno

12:45 – Qual | Gir.A – 1 RH Scandiano x Viareggio H.= 5-3

19:15 – Qual | Gir.A – 2 H. Sarzana x RH Scandiano = 3-5

Venerdì 16 giugno

11:00 – Qual | Gir.A – 3 RH Scandiano x Correggio H. = 4-5

Sabato 17 giugno

17:30 – Qual | Gir.A – 6 AFP Giovinazzo x RH Scandiano = 1-2

Domenica 18 giugno

09:30 – Qual | Gir.A – 7 RH Scandiano x H. Bassano 54 = 6-1

Finale 1°/2° posto: Scandiano x Giovinazzo = 2-5

Classifica qualificazione: Scandiano 12, Giovinazzo 10, Viareggio e Correggio 9, Sarzana 4, Bassano 0