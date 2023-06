Ireti: indennizzo agli utenti del comune di San Martino in Rio per gli interventi sulla rete idrica dello scorso gennaio

A gennaio 2023 IRETI ha effettuato importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica che serve gli abitanti di San Martino in Rio. Gli interventi erano stati programmati per eliminare una perdita della tubazione, oltre che per ottimizzare quel tratto di rete idrica, e sono avvenuti durante le ore notturne, per limitare il disagio alla popolazione residente.

In tale occasione, IRETI ha informato i cittadini ma, per un’anomalia procedurale, la comunicazione è giunta con un preavviso temporale inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa. Pertanto IRETI, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, ha definito un indennizzo per le utenze del Comune di San Martino in Rio. Tale indennizzo, equivalente alla cifra di 90 Euro, sarà riconosciuto in fase di calcolo e di emissione della bolletta di Giugno 2023 che verrà recapitata nei prossimi giorni alle utenze interessate.