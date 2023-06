Sono proseguite per tutto il weekend e sono tutt’ora in corso le ricerche del giovane Hyaya disperso nel fiume Secchia. I Vigili del fuoco stanno operando nella zona a valle del punto di ultimo avvistamento, con squadre fluviali in alveo ed altre unità sulle sponde. Date le difficoltà dell’ambiente, le imbarcazioni sono state calate da ponte Alto con l’ausilio dell’autogru.

Purtroppo ancora nessuna traccia del giovane.