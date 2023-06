Modena: si dà alla fuga contromano alla vista dei Carabinieri

Nel pomeriggio del 13 giugno, a Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, un giovane classe 2005, in relazione ai reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, che transitava in bici in Corso Cavour, alla vista dei militari si è dato ad una precipitosa fuga, percorrendo contromano la suddetta via, noncurante del pericolo che stava arrecando per sé e gli altri, sino a danneggiare con le sue manovre altri veicoli, tra cui l’autovettura di servizio dell’Arma.

Bloccato dopo un breve inseguimento e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e di circa 1.000 euro in denaro contante, verosimile provento della predetta attività di spaccio.

La bicicletta, risultata rubata a Modena il 12 giugno 2023, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.