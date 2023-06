Modena: rissa in un locale pubblico in via Emilia Ovest, denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha deferito in stato di libertà gli autori di una rissa, avvenuta ieri pomeriggio in via Emilia Ovest presso un locale pubblico tra due gruppi di giovani.

Giunti immediatamente sul posto a seguito di segnalazione di una lite, gli Agenti della Squadra Volante assumevano informazioni circa l’accaduto e rintracciavano gli autori che risultavano essere ancora nel locale.

Lo scontro, nato per cause ancora in corso di accertamento, ha visto la partecipazione di due gruppi distinti che a vario titolo si sono fronteggiati con calci e pugni, motivo per il quale tutte le parti venivano medicate dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Al vaglio della Divisione Anticrimine, le posizioni soggettive per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.