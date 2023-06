La dottoressa Terzi è il Direttore della Specialistica Ambulatoriale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia

Il programma di Specialistica Ambulatoriale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia ha un nuovo Direttore: è la dottoressa Enrica Terzi.

La dottoressa Terzi si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nell’ottobre del 1999. Dopo la laurea ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nello stesso Ateneo, svolgendo l’attività di tirocinio in Direzione Sanitaria (Centro Servizi Ambulatoriali) dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

È stata assunta nel 2005, come Dirigente Medico nel Dipartimento di Cure Primarie del Distretto di Correggio e successivamente nel dipartimento di Cure Primarie del Distretto di Guastalla. Nel 2016 le è stata attribuita la funzione di Responsabile della struttura organizzativa semplice “Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale Guastalla”. In questi anni ha arricchito il suo percorso formativo con un Master biennale in Politiche Sanitarie organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Nel dicembre 2020 le è stata attribuita la funzione di Responsabilità Organizzativo gestionale dell’area Nord (Correggio e Guastalla) del Dipartimento di Cure Primarie. Ha svolto attività di tutoraggio per i medici nell’ambito del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Emilia-Romagna, con sede amministrativa del corso a Reggio Emilia. Da giugno 2021 ha svolto le funzioni di Direttore facente funzioni della Struttura Complessa “Programma Specialistica Ambulatoriale” dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

Nei molti anni trascorsi all’interno delle Cure Primarie la professionista ha maturato competenze sia nell’ambito della specialistica ambulatoriale con particolare interesse all’appropriatezza delle prestazioni specialistiche partecipando e coordinando diversi gruppi di lavoro multidisciplinari, sia per quanto concerne la Medicina generale, la Pediatria di libera scelta, la Continuità assistenziale, l’Assistenza domiciliare e l’Assistenza protesica. Relativamente alla Medicina generale, ha collaborato attivamente alla realizzazione del NAT (Nucleo di Assistenza Territoriale) all’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, ovvero di un nuovo modello di erogazione delle Cure primarie per sopperire all’attuale carenza dei Medici di Medicina Generale.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.