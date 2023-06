Esilarante e stralunato, torna a Reggio Emilia lo spettacolo ‘La gita’

La vicenda comica e surreale, produzione Europa Teatri in collaborazione con il Teatro dell’Orsa e Progetti&Teatro, sarà in scena al Parco Alcide Cervi in chiusura di Festincontro 2023.

«Tre personaggi in cerca di vita. Clowns malinconici, simboli di un’umanità tanto vera quanto più mette in campo la propria solitudine, la voglia di cambiare la goffa e breve felicità di un gioco inatteso che fa sentire più vicini Cesare, il vedovo, stizzoso e rigidissimo, Tecla, la “devorziata” fatta di idiosincrasie e di sensualità inattese e Romano, lo scapolo, dolce e inadeguato»: Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni, autori e interpreti de La gita, introducono il fortunato spettacolo che domenica 18 giugno alle ore 21.15 sarà in scena nell’arena del Parco Alcide Cervi di Reggio Emilia in chiusura di Festincontro 2023.

Il Parco Alcide Cervi (ex Tocci) si trova in via Reverberi 1 a Reggio Emilia.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà presentato nel teatro dell’adiacente Parrocchia di S. Agostino.