Due tagli del nastro a Minerbio: piazza Cesare Battisti e pista ciclopedonale di via Ronchi Inferiore

Sabato 17 giugno 2023 alle ore 10, l’Amministrazione comunale della Città di Minerbio inaugurerà piazza Cesare Battisti. Tale luogo, rappresentativo della Comunità, avrà una nuova veste grazie all’avvenuta riqualificazione della pavimentazione mediante la posa della pietra di Luserna.

Alle ore 11, si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione della pista ciclopedonale che collegherà Ca’ de’ Fabbri, la frazione più popolata di Minerbio, con il capoluogo. L’opera, che è stato possibile realizzare nell’alveo di un più ampio progetto dedicato al trasporto sostenibile approvato dai Comuni di Minerbio, Granarolo dell’Emilia e Baricella, è stata costruita nel tratto di via Ronchi Inferiore che collega la Strada Provinciale 5 – SP 5 (via Savena Superiore) all’incrocio della stessa via Ronchi Inferiore con via Marzabotto. Il costo complessivo del progetto è pari a 500.000 €.

Saranno presenti: Irene Priolo, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Paolo Crescimbeni, Consigliere delegato alla Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna; Roberta Bonori, Sindaco di Minerbio; Monia Giovannini, Presidente dell’Unione Terre di Pianura e i Sindaci della stessa Unione.

Così il Sindaco Roberta Bonori: “Sono lieta di essere riuscita, insieme alla mia Amministrazione, a realizzare gli importanti lavori di riqualificazione della pavimentazione di piazza Cesare Battisti, cuore pulsante del centro storico di Minerbio.

Inoltre, la costruzione della nuova pista ciclopedonale è per me motivo d’orgoglio, poiché prova tangibile dell’attuazione del progetto di mobilità sostenibile, che si inserisce tra le priorità del mio mandato. Sono certa che i cittadini godranno appieno entrambe le opere.”