Comunicazione, Lombardi “Sfide ambientali e sociali motore di crescita”

ROMA (ITALPRESS) – Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications SB, società di comunicazione e media relations impegnata anche nel settore editoriale, è intervenuto all’evento “Due punti” di Touchpoint Magazine per parlare di comunicazione e sostenibilità. Le sfide ambientali e sociali, secondo Lombardi, sono strategiche e costituiscono un motore di crescita che genera valore nel lungo periodo e quello della sostenibilità non è solo una questione etica, ma un tema strategico connesso all’azione quotidiana.

Tra i vari temi, si è parlato delle diverse “dimensioni” della sostenibilità e quale ruolo può giocarsi il mondo della comunicazione per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. “Essere sostenibili, nel nostro campo, significa essere trasparenti e coerenti con i propri valori, in modo da instaurare un rapporto di fiducia con i clienti e gli stakeholder”, ha affermato Lombardi. “Ritengo, inoltre, che non sia importante solo comunicare gli aspetti legati alla sostenibilità, ma occorre uno sforzo ulteriore che è quello di creare culturale sul tema, in quanto rappresenta una grande opportunità di crescita”.

Ital Communications SB ha curato la comunicazione come ufficio stampa dell’Earth Day 2023, la 53esima Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per la salvaguardia dell’ambiente, tenutasi a Roma e a livello nazionale con oltre 600 eventi sparsi sul territorio. “Ci siamo sentiti protagonisti in prima linea in questa lotta per la ‘rivoluzione verdè che si ripercuote sulla salute delle future generazioni”, ha spiegato il Founder di Ital Communications SB.

“Preservare il nostro Pianeta è ormai un imperativo categorico e la lotta ai mutamenti climatici è un impegno per tutti. Si tratta di una sfida che riguarda sia adulti sia giovani”. Un evento molto articolato da raccontare, ma “la chiave è stata la solita: quella di rendere appetibile per i media e per l’opinione pubblica la notizia da comunicare. Lo facciamo sempre con efficacia e creatività, rendendo comprensibili a tutti i contenuti che creiamo; questa è una delle nostre regole per una comunicazione chiara e trasparente”.

Ital Communications è recentemente diventata Società Benefit, modello di società che, oltre allo scopo di generare utili nello svolgimento di un’attività d’impresa, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. Secondo Attilio Lombardi “ogni azienda deve impegnarsi in modo proattivo nel dimostrare responsabilità sociale e ambientale. La competitività e la serietà di un’azienda, infatti, si dimostrano anche in questo campo”.

