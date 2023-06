Ubriaco alla guida, denunciato a Modena dalla Polizia Locale

Aveva un tasso alcolico oltre quattro volte il consentito un automobilista 35enne fermato dalla Polizia locale di Modena, impegnata nei consueti pattugliamenti notturni del territorio, intorno alle 5 della notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno in strada Vignolese, nel territorio della frazione di San Damaso. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Le pattuglie del Comando di via Galilei sono intervenute dopo alcune segnalazioni di altri automobilisti relative a una Ford Puma Agila, proprio il veicolo condotto dall’uomo, che procedeva con un andamento incerto, creando anche intralcio alla circolazione. Dopo che il mezzo è stato intercettato nei pressi di un esercizio commerciale, quindi, il conducente è stato sottoposto all’alcoltest e dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione, con un tasso di poco inferiore a 2,2 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.

Al 35enne, originario della Romania e residente in un comune della provincia, è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro della patente, e la vettura, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a suo carico (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).