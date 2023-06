Si riattiva la frana, nuovamente chiusa la SP 57 tra Vetto e Ramiseto

Si è riattivata in queste ore, in seguito alle precipitazioni di ieri, la frana che già a fine maggio aveva interessato la Sp 57 che da Vetto porta a Ramiseto di Ventasso, nei pressi dell’incrocio per Gottano. La Provincia ha pertanto disposto nuovamente la chiusura al transito della Sp 57: il traffico è deviato nella direzione da Vetto a Ramiseto sulla Sp 513R verso Castelnovo Monti, poi sulla Statale 63 con direzione Ramiseto–Busana ed infine sulla Sp 15 per Ramiseto (e viceversa).