Patrocinio UNESCO alla ventitreesima edizione del festivalfilosofia

La referente settore educazione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Antonella Cassisi, con una lettera a Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena e Presidente del Consorzio per il festivalfilosofia, ha comunicato la concessione del Patrocinio della Commissione all’edizione 2023 del festivalfilosofia, sulla “parola”, «in considerazione del valore culturale dell’iniziativa».

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ha una propria rappresentanza in Italia dal 1950, con lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’esecuzione dei programmi Unesco. Il patrocinio è la forma più prestigiosa di sostegno che l’organizzazione può affidare ad un evento o ad una manifestazione. Viene concesso infatti soltanto verso iniziative che abbiano un alto valore sul piano scientifico, educativo o culturale.

Per il festival, che da diversi anni si fregia di questo patrocinio, si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo che acquista ancor più valore se si pensa che numerose lezioni del festival avranno come scenario proprio un sito riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Dal 1997, infatti, Piazza Grande, il Duomo di Modena e la torre Ghirlandina sono tutelati dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura come “testimonianza eccezionale della tradizione culturale del XII secolo e uno degli esempi eminenti di complesso architettonico in cui i valori religiosi e civici si trovano coniugati in una città cristiana del Medioevo”.