Nonantola Film Festival, cinque giorni una estate con il grande cinema

“Cinque giorni una estate”: si potrebbe riassumere così, prendendo a prestito il titolo di un famoso film diretto da Fred Zinnemann nel 1982 e interpretato da Sean Connery, la rassegna estiva del Nonantola Film Festival – organizzato dall’omonima APS con il sostegno del Comune di Nonantola (MO) – che avrà luogo da mercoledì 21 giugno a domenica 25 giugno nella suggestiva cornice di piazza Liberazione nell’ambito dell’Estate Nonantolana curata dall’Amministrazione comunale. Ingresso gratuito, inizio ore 21.30 (in caso di maltempo le proiezioni si terranno presso la Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’). La rassegna estiva del NFF è realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con il Ribalta Experimental Film Festival.

Cinque serate per quattro film italiani, due cortometraggi stranieri e un lungometraggio italiano in anteprima mondiale. La rassegna si apre e si chiude all’insegna del ‘vintage d’autore’ rispettivamente il 21 e il 25 giugno con “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica e“I vitelloni” di Federico Fellini in versione restaurata distribuiti dalla Cineteca di Bologna.

Nel mezzo, la serata di giovedì 22 giugno dedicata esclusivamente ad una selezione di opere girate tutte da registe presentate all’edizione 2023 – la terza – del Ribalta Experimental Film Festival di Vignola: i cortometraggi – entrambi premiati – “Eye-Skin” della regista Fanny Leiva Torres (Cile, 2022, 13 minuti) e “Stabat Mater” di Marina Sagona (Stati Uniti, 2021, 5 minuti) e il lungometraggio in anteprima mondiale “La casa della stella” (2022, 60 minuti) della regista italiana Ilaria Pezone che sarà presente alla proiezione assieme al direttore artistico del REFF Giovanni Sabattini. Il film della Pezone racconta l’incontro della regista con la tarologa Petruska Vitiello, figlia del poliedrico artista Donato Vitiello.

La rassegna prosegue venerdì 23 giugno con il film a metà tra documentario e fiction “Californie” girato a quattro mani nel 2021 da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman vincitore del premio Label Europa Cinemas alle Giornate degli Autori nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Girato nell’arco di cinque anni, “Californie” è la poetica ed avvincente rappresentazione di quante decisioni, apparentemente irrilevanti, determinino il futuro di un individuo – in questo caso l’adolescente marocchina Jamila – in bilico tra farcela e il soccombere di fronte alle difficoltà.

Sabato 24 giugno sullo schermo di piazza Liberazione arriva distribuito sempre dalla Cineteca di Bologna “Anima bella” (Italia, 2021) – la vita di una ragazza viene stravolta dal forte rapporto che ha con il padre – opera seconda di Dario Albertini, che accompagnerà il film e incontrerà il pubblico alla fine della proiezione.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti sul sito www.nonantolafilmfestival.it, sulla pagina Fb https://www.facebook.com/NonantolaFilmFestival/ e sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/nonantolafilmfestival/