Anche per il Sassuolo è tempo di calciomercato

Con i campionati oramai fermi, sarà come di consuetudine il calciomercato ha tenere banco in tutti i bar sport e non solo.

A Sassuolo, per i tifosi neroverdi, i temi caldi saranno diversi a partire dal futuro del talento di casa Domenico Berardi, passando dalla fine quasi certa dell’esperienza in neroverde di Davide Frattesi.

Il centrocampista romano classe ‘99 interessa a diversi club e non è un mistero che già la scorsa stagione avrebbe voluto approdare alla Roma.

In una recente intervista, il calciatore del Sassuolo e della nazionale ha lasciato intendere che sarà ancora in Italia anche la prossima stagione prima di pensare ad ipotesi estere che comunque intende provare in carriera.

Stando a quanto ha fatto sapere Giovanni Carnevali, per le partenze la società intende chiudere le eventuali operazioni entro il 30 giugno (data di chiusura dei bilanci annuali) e poi iniziare il delicato lavoro di ricerca sul mercato, in base ai ruoli del prossimo campionato.

(Claudio Corrado)