Dal 15 giugno torna ad Albinea la Sagra del Lambrusco e della Spergola

Dal 15 al 18 giugno si svolgerà ad Albinea la 57esima edizione della Sagra dei Lambruschi & della Spergola. Saranno numerose le iniziative culinarie, culturali e musicali.

Si partirà giovedì 15 giugno, alle ore 20, in piazzale Lavezza, con la cena di raccolta fondi destinati ad acquistare un fuoristrada 4X4 da donare al comune alluvionato di Casola Valsenio

Menù fisso a 22 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Cristina al numero 339.1154555.

Dalle ore 19, in piazza Cavicchioni, spazio a “Centolambruschi e Connubi diVini” con degustazioni guidate fra Spergola e Lambrusco e assaggi di specialità del territorio. Alle ore 21 in piazzale Lavezza via alla disfida Gastronomica Internazionale del cappelletto reggiano in brodo “ombelicum veneris”.

Venerdì 16 giugno, alle ore 19, inizieranno le degustazioni in piazza. Alle ore 18 “Viaggio nel meraviglioso mondo dell’aceto balsamico” con visita all’acetaia di villa Tarabini a cura dell’enologo Giovanni Masini. Dalle 19.30, spazio allo sport al playground del parco Lavezza con il torneo di basket 3 contro 3 “Bol don Lai”. Alle ore 20 aprirà il mercatino dell’artigianato e antiquariato in via Crocioni.

Alle ore 20.30, in piazza Cavicchioni, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della sagra con le autorità e la banda di Albinea. Dalle ore 2030 via al 4° concorso “Il miglior lambrusco della sagra 2023”. Alle ore 21, al parco dei Frassini, concerto del “Settimino Polimnia dal titolo “Settimino di Ravel”.

Sabato 17 giugno, dalle ore 10.00 alle 12, visite guidate all’acetaia comunale di Villa Tarabini a cura di Alessandro Colla e Vilmo Delrio. Alle ore 11, nella sala civica di via Morandi 9, inaugurerà la mostra “rinascita senza capire” di Giuliano Davoli. Alle ore 18, sempre in sala civica, verrà presentato il Biodistretto reggiano Aps con Enea Burani e Paolo Santachiara. Dalle ore 19 degustazioni in piazza Cavicchioni e mercatino dei prodotti tipici in via Caduti della Libertà.

Domenica 18 giugno, alle ore 9, partirà da piazza Cavicchioni la “Camminata del lambrusco e della spergola” a cura di Giorgio Grasselli. Per informazioni telefonare al numero 342.0564688.

Dalle ore 10 alle 12 ci sarà la possibilità di visitare l’acetaia comunale di villa Tarabini. Dalle ore 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, “Laboratori del gusto” a cura di “Tipico del parco” di Emanuela Zannoni. A partire dalle ore 10 mostra mercato di prodotti tipici in via Caduti della Libertà. Dalle ore 18, in piazza Cavicchioni, degustazioni guidate fra Spergola e Lambrusco con assaggi e degustazioni di specialità del territorio. Alle ore 20 premiazione delle disfide e dei palii in piazza. Alle ore 21, al parco dei Frassini, spettacolo per bambini “L’albero delle Fiabole” di e con Marco Marzaioli e Marina Meinero

In tutte le giornate della sagra acquistando il kit di degustazione, si accederà al percorso di assaggi enologici e gastronomici (anche per vegetariani) presso gli stands della Pro Loco in piazza Cavicchioni. Gli assaggi dei migliori Lambruschi di Reggio, Parma e Modena saranno guidati dai sommelier di Ais Emilia.

Inoltre, a partire dalle ore 19, l’Osteria del Tirabuson del parco Lavezza, proporrà piatti della cucina tradizionale reggiana e gnocco fritto con i migliori abbinamenti di Lambrusco delle cantine locali.

Info www.sagralambrusco.it – Comune di Albinea – 0522/590201 – www.comune.albinea.re.it – Pro Loco Albinea – 0522/590266 – www.prolocoalbinea.it

Venerdì 16 giugno il concerto del Settimino Polimnia al parco dei Frassini

Venerdì 16 giugno, alle ore 21.30, al parco dei Frassini, andrà in scena il concerto del “Settimino Polimnia”: spettacolo che si colloca nel programma della Sagra del Lambrusco e della Spergola. L’ingresso sarà gratuito.

Il Settimino Polimnia nasce come un innovativo progetto musicale creato da giovani e talentuosi musicisti laureati con il massimo dei voti al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove tutt’ora frequentano vari corsi di perfezionamento su musica da camera, musica d’insieme e musica barocca.

Questi sette ragazzi hanno unito progetti e gruppi già esistenti e attivi per creare una formazione più complessa e dai toni particolari: l’affiatato e armonioso “Koivή String Quartet”, protagonista dei concerti alla casa della musica di Verona, formato da Gioele Bellagamba e Fiamma Kamenchtchik al violino, Michele Braghini alla viola e Matteo Zanetti al violoncello; il Duo Psiche, formato da Agatha Bocedi all’arpa e Valentina Bernardi al flauto, che ha all’attivo due anni di intensa attività concertistica in tutta Italia e si è esibito in location prestigiose come il palazzo Vescovile di Imola, i Chiostri di S. Pietro di Reggio Emilia, i Chiostri antichi di Panico, il Palazzo del Governatore di Parma ed è stato protagonista di importantissime rassegne come Emilia Romagna Festival e Festival Verdi; e l’aggiunta del talentuoso Valerio Gaglio, clarinettista e barocchista che performa costantemente in orchestra e formazioni cameristiche.

Questi sette ragazzi che arrivano da una formazione e da strumenti prettamente classici, nati proprio dal celebre Settimino di Ravel, presenteranno un programma molto variegato e particolare che spazierà da trascrizioni di famose arie d’opera fino a colonne sonore famose in tutto il mondo e musica Argentina e spagnola.