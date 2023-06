Altro incidente a Viano, ferito un 40enne

Poco dopo l’una di questa notte un altro incidente stradale è avvenuto in via Cavazzone a Cà Bertacchi nel comune di Viano. Un 40enne del posto alla guida di un Fiat Fiorino, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Casalgrande intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso dal personale del 118 l’uomo, ferito in modo non grave, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia.

I carabinieri intervenuti stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.