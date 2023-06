Swiatek fa tris a Parigi, Muchova battuta in finale

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per la terza volta in carriera, Iga Swiatek si è aggiudicata il Roland Garros femminile, secondo Slam del 2023 andato in scena sulla terra rossa parigina

(montepremi 49.600.000 euro). La campionessa polacca, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, già vincente a Parigi nel 2020 e 2022, ha superato in finale la ceca Karolina Muchova, 43esima Wta, in tre set con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Domani la finale maschile tra il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente terza e quarta forza del seeding.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).