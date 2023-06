Riparte il Bismantino, il collegamento gratuito dal centro del paese alla Pietra di Bismantova

Torna a partire da domenica, 11 giugno, un servizio che negli anni è diventato non solo sempre più apprezzato, ma quanto mai necessario visti i flussi turistici a Castelnovo Monti ed in particolare alla Pietra di Bismantova: il Bismantino. La navetta gratuita farà nelle giornate festive la “spola” tra il centro del paese e piazzale Dante, alle pendici della rupe che ormai vanta un richiamo nazionale e oltre.

Afferma l’Assessore al Turismo di Castelnovo, Chiara Borghi: “Il servizio Bismantino viene attivato ormai da diversi anni, in collaborazione con Seta, ed è nato nell’ambito delle azioni della Strategia Aree Interne rivolte al turismo sostenibile. Un servizio che ha avuto modo di radicarsi e di dimostrare tutta la sua importanza, verso gli obiettivi che ci eravamo posti fin dall’inizio: da una parte consentire un accesso comodo, ma anche ecologico e gratuito, alla Pietra di Bismantova, che nel periodo estivo specialmente alla domenica vede un afflusso turistico estremamente elevato, tanto che porta spesso all’esaurimento di tutti i parcheggi disponibili già a metà mattina. Dall’altra far conoscere il centro di Castelnovo ai tantissimi turisti che arrivano per visitare Bismantova, e che in questo modo possono usufruire anche dei bar e negozi del paese”.

Le fermate in paese del Bismantino 2023 saranno a piazzale Collodi (il parcheggio salendo dalla variante del Ponte Rosso), presso l’Ospedale Sant’Anna, in via Roma vicino all’incrocio con via Monzani, sempre in via Roma davanti al Teatro Bismantova, mentre il capolinea sarà Piazzale Dante alla base della Pietra. Le corse si susseguiranno per tutto il giorno, con la prima prevista alle 9.00 da piazzale Collodi e l’ultima a scendere alle 20.07.