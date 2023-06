Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 11 giugno 2023

Nuvolosità irregolare, associata a piogge brevi e intermittenti sul settore orientale al mattino; nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità, che potrà essere associata a piogge e rovesci temporaleschi, più probabili sul settore centro-occidentale; persistenza dei fenomeni nelle ore serali sulle aree in prossimità del Po.

Temperature minime senza variazioni significative, attorno a 17 gradi e massime in aumento tra i 24 gradi sulla costa e i 27 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli di direzione variabile al mattino, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio e a intensificare in prossimità. Mare quasi calmo o poco mosso, ma con moto ondoso in aumento nelle ore serali.

(Arpae)