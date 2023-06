Parametri regolari per Papa Francesco, Angelus in privato

ROMA (ITALPRESS) – “Lo staff medico informa che il decorso post operatorio di Papa Francesco continua ad essere regolare.

Tutte le flebo sono già state sospese nei giorni scorsi e il Santo Padre si alimenta con una dieta semiliquida. E’ apiretico ed emodinamicamente stabile. Gli esami del sangue e la radiografia del torace post operatori sono buoni”. Lo ha detto Sergio Alfieri, chirurgo del Policlinico Gemelli, leggendo nel corso di un punto stampa il bollettino medico sulle condizioni cliniche di Papa Francesco “Il Santo Padre sta seguendo un’attenta convalescenza che mira al minor sforzo della parete addominale, per permettere alla rete protesica impiantata e alla riparazione della fascia muscolare di cicatrizzare in modo ottimale.

Su indicazione dello staff medico e dell’assistente sanitario personale, e come desumibile dai normali tempi di decorso post operatorio in interventi di questo genere, Papa Francesco domani reciterà la preghiera dell’Angelus in privato, unendosi spiritualmente, con affetto e gratitudine, ai fedeli che vorranno accompagnarlo, ovunque siano” conclude il bollettino.

