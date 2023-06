Castelnovo Monti: minaccia ciclista con una mazza da baseball dopo un diverbio stradale, denunciato

Un diverbio nato a seguito di una manovra alla circolazione stradale, ha visto un 70enne, durante il litigio, estrarre dal bagagliaio della sua autovettura una mazza da baseball per minacciare la controparte, un ciclista di 58 anni, il quale ha filmato tutto il diverbio con il suo telefono cellulare. Per questi motivi con le accuse di minaccia aggravata, i carabinieri della stazione di Baiso hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 70enne residente in un comune dell’appennino reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Baiso, nella mattinata dello scorso 15 aprile, un uomo di 58 anni mentre percorreva una via del comune di Castelnovo né Monti a bordo della sua bici, veniva superato da un’autovettura che si avvicinava a tal punto da costringere il ciclista ad uscire dalla sede stradale, causandone la caduta dalla sua bicicletta, fortunatamente senza riportare conseguenze.

Poco più avanti l’autovettura si fermava, il ciclista si avvicinava nella convinzione che il conducente volesse accertarsi delle sue condizioni a seguito della caduta, invece il conducente, un 70enne, sceso dalla sua auto senza proferire alcuna parola, ha aperto il bagagliaio ed estratto una mazza da baseball cercando di colpire il ciclista, il quale prontamente riusciva a parare il colpo, subito dopo il conducente andava via, ed il ciclista prontamente prendeva il telefono cellulare e fotografava la targa e l’aggressore. Accortosi delle foto, l’automobilista scendeva nuovamente dall’auto al fine di intimidire il 58enne, non esitando nuovamente ad estrarre la mazza, andare in contro al ciclista minacciandolo, il quale nel frattempo filmava tutta la scena. Nell’immediatezza il ciclista dopo la disavventura, si recava dai carabinieri della stazione di Baiso, ai quali raccontava il fatto.

Formalizzata la denuncia, i carabinieri della Stazione di Baiso davano avvio alle indagini, che supportate anche dalle immagini e video fatte dal ciclista con il suo telefono cellulare, il quale riprendeva chiaramente la scena del diverbio e l’aggressore, denunciavano l’uomo 70enne alla Procura della Repubblica con l’accusa di minaccia aggravata.