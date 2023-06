Torna la rassegna estiva “Concordia sotto le stelle”

È pronta la attesa rassegna estiva “Concordia sotto le stelle”, e quest’anno si fa in tre portando eventi non solo in piazza Borellini ma anche al centro sportivo e nei parchi pubblici del capoluogo e delle frazioni per un calendario di 14 appuntamenti che vanno dal teatro al cinema, dalla musica d’autore a quella classica, agli spettacoli per i bambini e ragazzi.

Il ricco calendario di eventi, tutti a ingresso gratuito, è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ARCI Modena che cura la rassegna cinematografica e con il prezioso supporto di Pro Loco Concordia che si conferma un partner strategico dell’Amministrazione comunale.

«Il programma degli eventi estivi è ricco di appuntamenti, dedicati a grandi e piccini e che coinvolgeranno non solo il capoluogo, ma per il prima volta anche le frazioni – afferma l’Assessora alla Cultura Marika Menozzi – Si tratta di una proposta che offre occasioni culturali per un pubblico eterogeneo per età e sensibilità e che vuole favorire momenti di socializzazione per i cittadini».

La rassegna sarà inaugurata mercoledì 14 giugno alle ore 20 al parco Pertini con la speciale esibizione della Filarmonica Giustino Diazzi assieme alla banda scolastica Concor#diesis. Giovedì 22 giugno sempre al Parco Pertini alle ore 20 si esibisce la Corpo bandistico della Città di Carpi. Due appuntamenti che vogliono portare gli amanti della musica al parco per concerti al calar del sole. Mercoledì 28 giugno alle 18:30 il parco di Via del Dugarello a Fossa di Concordia è il teatro per uno spettacolo di magia per bambini e famiglie invitate a portare un cuscino o un plaid per sedersi nel prato.

Luglio sarà il mese degli spettacoli e del cinema alle ore 21:15.

Tutti i martedì sera di luglio ci sarà il cinema nella nuova arena del centro sportivo, alle spalle del bar che da qualche mese ha preso servizio nell’area verde. Quattro film per bambini e famiglie proposti da Arci Modena per gustare la magia del cinema all’aperto.

I quattro giovedì di luglio sono invece dedicati agli spettacoli in piazza Borellini. Il 6 luglio è dedicato al tradizionale concerto estivo della Filarmonica Diazzi, il 13 luglio il giornalista Leo Turrini e il musicista Marco Dieci raccontano la storia d’Italia cantando, il 20 luglio la compagnia teatrale Nahìa presenta uno spettacolo-evento dedicato al centro storico di Concordia e scritto dalla concordiese Elena Bosi. Infine, il 27 luglio concerto tributo a Fabrizio De Andrè dei Calaluna.

A chiusura della rassegna, subito dopo la pausa estiva, si torna nei parchi con spettacoli per bambini e ragazzi alle 18:30 in programma mercoledì 23 agosto al Parco Viani di Vallalta e mercoledì 30 agosto al parco Pertini di Concordia.

Il calendario completo è disponibile su www.comune.concordia.mo.it