Ghirlandina di Modena: visita teatralizzata alla Torre

Una visita teatralizzata alla Ghirlandina “torre di pietre e di parole” è in programma domenica 11 giugno in due turni alle 15.30 e alle 17.30.

Il filo conduttore della visita saranno le storie che aiutano a salire per guardare lontano: nel percorso di salita nella Torre civica, i partecipanti incontreranno degli attori che racconteranno storie e aneddoti del monumento evocando la poesia che nasce salendo sopra i tetti di Modena e poi ridiscendendo giù tra gli umani. La rappresentazione, tra recitazione e canto, animerà tutti gli ambienti della Torre: le scale, la sala della Secchia rapita e quelle degli strumenti scientifici e dei Torresani.

Le visite, organizzate dal Comune di Modena, Servizio di Promozione della città e turismo con Ar/s Archeosistemi, sono aperte a gruppi di 25 persone, su prenotazione dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-teatralizzate-con-attori). Il ritrovo dei partecipanti è alla biglietteria della Ghirlandina un quarto d’ora prima dell’evento.

I biglietti per la visita guidata e per la salita serale si pagano direttamente alla biglietteria della Torre, il giorno stesso della visita. L’ingresso alla Torre costa 3 euro; il ridotto 2 euro (per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65 e gruppo di almeno 10 persone); gratuito per bambini fino ai 5 anni, per persone con disabilità e per i loro accompagnatori, guide e interpreti, insegnanti che accompagnano classi.

Maggiori informazioni allo Iat Ufficio Informazione e accoglienza Turistica, piazza Grande 14, tel. 059 203 2660, e sul sito www.visitmodena.it