Siglato un accordo quadro tra Unimore e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha siglato un accordo quadro con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la promozione e il coordinamento di attività sportive per studenti e studentesse con disabilità.

Nello specifico Unimore e il CIP, nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali, si impegneranno a orientare e avviare all’attività sportiva studenti e studentesse dell’ateneo con disabilità.

La convenzione permetterà di sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione da Unimore, il cui utilizzo è disciplinato dal CUS, garantendo comunque il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo.

Questo accordo è pensato anche per assicurare agli studenti e alle studentesse un’adeguata padronanza di metodi e contenuti culturali e scientifici e l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all’inserimento nel mondo del lavoro.

Unimore e CIP collaboreranno infatti per l’organizzazione di specifiche attività didattiche, per l’attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento di crediti formativi o qualifiche tecniche e per elaborare e partecipare a progetti di ricerca su programmi finanziati dall’Unione Europea o da altri enti nazionali e comunitari.

Verrà dato spazio infine allo sviluppo di ogni altra attività in campo scientifico, educativo e culturale nei settori di interesse comune, quali seminari, master, convegni e gruppi di studio, sia a carattere occasionale che periodico, su ambiti preventivamente concordati.