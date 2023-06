Ordigno esplosivo rudimentale rinvenuto in via Stradella a Modena

Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio è intervenuto in via Stradella, nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena – Sassuolo, poiché un passante aveva segnalato la presenza di un oggetto a prima vista sospetto, a bordo strada, a poca distanza dalla linea ferroviaria.

Sul posto è intervenuto il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, coadiuvato da personale dipendente e dalla Polizia Ferroviaria, che hanno messo in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa tre ore dalle 20.30 alle ore 23.50 circa. Il traffico veicolare è stato contestualmente deviato con l’ausilio della Polizia Locale.

Sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno proceduto al disinnesco di quello che è risultato essere un ordigno artigianale di piccole dimensioni, bagnato e reso inoffensivo dalle recenti piogge che, in caso di manipolazione – quando integro – avrebbe potuto deflagrare e provocare lesioni personali. Sono in corso le indagini a cura della Digos.

I Vigili del fuoco ed il 118 hanno assicurato il previsto supporto di competenza, durante l’intervento degli artificieri.