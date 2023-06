Lotta alle zanzare a Soliera con trattamenti antilarvali e repellenti naturali

Le insistenti piogge delle ultime settimane creano un microclima congeniale alle zanzare, sia tigre che comune, per questo il Comune di Soliera sta intensificando i trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche, in particolare nelle caditoie e nei tombini di strade, parcheggi, piazze, edifici, ovunque si riscontrino ristagni d’acqua. Allo stesso tempo si procede attraverso l’utilizzo ripetuto di deterrenti con prodotti naturali a base di aglio, rosmarino, olio di neem, etc.

“Le piogge non aiutano”, spiega l’assessora comunale all’Ambiente Katia Mazzoni, “ma perseveriamo con i trattamenti antilarvali e avviamo quelli repellenti. Al momento utilizziamo solo prodotti naturali, perché l’uso di prodotti chimici necessita una specifica autorizzazione dell’AUSL, a seguito di casi di West Nile o di altra malattia trasmessa dalle zanzare. Contestualmente invitiamo i cittadini a mettere in atto le azioni necessarie per contenere la proliferazione di questi insetti fastidiosi e potenzialmente dannosi”.