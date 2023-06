Lo psicoterapeuta Claudio Foti assolto in Appello per i fatti di Bibbiano

Claudio Foti, lo psicoterapeuta condannato in primo grado a 4 anni nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sui presunti affidi illeciti nel comune di Bibbiano, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Bologna.

La sentenza di primo grado è stata completamente ribaltata e Claudio Foti è stato assolto da tutte le accuse: per non aver commesso il fatto in merito all’abuso di ufficio, e perché il fatto non sussiste in merito al reato di lesioni dolose gravi. Confermata anche l’assoluzione dall’accusa di frode processuale.