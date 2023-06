Lavorazione carni: venerdì a Castelnuovo convegno Cisl

Si parla del futuro del settore della lavorazione carni nel convegno organizzato dalla Fai Cisl Emilia Centrale dopodomani – venerdì 9 giugno – a Castelnuovo Rangone.

L’iniziativa si svolge alle 15:30 nella sala consiliare.

Moderati dal direttore di Trc Ettore Tazzioli, intervengono il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, il direttore di Villani Salumi Carlo Filippo Villani, il funzionario di Confindustria Emilia Area Centro Andrea Botti, l’assessore regionale allo sviluppo economico, lavoro e formazione Vincenzo Colla, la senatrice Vincenza Rando, il docente universitario Massimiliano Rinaldi e il segretario nazionale della Fai Cisl Onofrio Rota.

Il convegno rientra nell’ambito della campagna ecologica della Fai Cisl nazionale, intitolata “Fai bella l’Italia” e giunta alla quinta edizione.

«Insieme al nostro segretario nazionale Rota, venerdì mattina andiamo a pulire il parco Gamberi e altre aree indicate dal Comune di Castelnuovo Rangone – annuncia il segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale Daniele Donnarumma – Questa giornata cade a ridosso della Giornata mondiale per l’ambiente, celebrata il 5 giugno.

L’obiettivo è promuovere la pulizia di parchi, fiumi, torrenti, sentieri, salvaguardare il territorio e metterlo in sicurezza, favorire una crescita sostenibile e richiamare cittadini e istituzioni a un maggior senso civico. Con “Fai bella l’Italia” vogliamo essere al fianco dei tanti lavoratori agricoli, forestali e della bonifica che ogni giorno con il loro lavoro, anche rischiando la propria vita, si occupano della difesa del territorio».

La manifestazione Cisl prosegue in serata, con una festa nel centro di Castelnuovo aperta ai cittadini. A partire dalle 21:30 sono in programma street food, musica dal vivo, animazione per i bambini e mercato contadino.

Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni alluvionate della Romagna.