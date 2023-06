Bolognina: getta la droga dal balcone, arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattina di ieri, nell’ambito di un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva nel quartiere Bolognina, gli operatori della Squadra Investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale notavano che qualcuno, al loro arrivo, gettava da un balcone del terzo piano di un condominio un sacchetto di plastica gialla, che cadeva direttamente nel cortile interno.

Di conseguenza, gli operatori accedevano all’interno dell’appartamento in cui insisteva il balcone e rinvenivano circa 14 grammi di cocaina e un sacchetto contenente € 1.340,00, all’interno di una stanza in uso ad un soggetto algerino, gravato da diversi pregiudizi di Polizia per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il sacchetto che era stato gettato veniva recuperato dagli operatori di Polizia e conteneva alcuni panetti di hashish, pari a circa 770 grammi.

Il soggetto algerino veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.