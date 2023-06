Per la fine della scuola tutti in pista alla Festa dello Sport di Vezzano

Tre mattinate di sport e giochi con tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Vezzano sul Crostolo: è questa l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per la fine dell’anno scolastico.

I 170 bambini delle scuole primarie “G. Marconi” di Vezzano s/C e “I. Fornaciari” de La Vecchia si sono cimentati in sessioni di sport e danza nelle mattinate del 25 e 26 maggio scorsi coordinati delle associazioni Go Minibasket, Circolo Mazzolari, Equipe Emilia Judo, Kaleidos, US Vezzano e Marathon 63 – Vezzano Atletica, mentre questa mattina i 130 ragazzi della scuola secondaria di I° grado “A. Manini” si sono “sfidati” a squadre in giochi di abilità e competizioni sportive curate da UISP di Reggio Emilia.

Un momento di vera e propria festa fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per spronare i giovani a cimentarsi nelle più svariate discipline, promuovendo lo sport quale strumento di formazione, maturazione dello spirito di gruppo, crescita personale e sociale e chiaramente quale momento di divertimento.

“L’obiettivo del futuro è organizzare un’unica giornata dello sport che coinvolga tutte le nostre scuole, elementari comprese – ha detto il Sindaco Stefano Vescovi ai ragazzi nel suo saluto. – Lo sport unisce e non ha limiti di età. Questo servirà anche per responsabilizzare i più grandi nei confronti dei più piccoli”.

Per tutti una merenda insieme e un attestato di partecipazione personalizzato consegnato a ciascuno dei ragazzi dal Sindaco. Alla premiazione del 6 giugno erano inoltre presenti il Vice Sindaco e Assessore alla Scuola Paolo Francia e l’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini.