La Reumatologia di Reggio invitata ad aprire il più importante Convegno annuale di Reumatologia

La Reumatologia di Reggio Emilia ritenuta un’eccellenza a livello mondiale. Al recente “EULAR Congress 2023”, congresso della Società Europea di Reumatologia, che si è tenuto a Milano la settimana scorsa, il professor Carlo Salvarani, Direttore della Reumatologia dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia è stato invitato a tenere una delle relazioni di apertura.

Si tratta del più importante convegno annuale di Reumatologia mondiale, hanno partecipato 15mila persone da tutto il mondo e solitamente l’apertura è affidata a chi è ritenuto essere il maggior esperto internazionale sull’argomento. La presentazione orale dal titolo “What is new in Large vessel vasculitis”, è durata 40 minuti ed è stata seguita in presenza da più di 3mila persone.

Il gruppo composto dai professionisti della Reumatologia di Reggio Emilia e della Cattedra di Reumatologia di UNIMORE è stato quello che ha portato più contributi al convegno: ben 30 tra comunicazioni orali e poster (molti presentati da giovani preparatissimi specializzandi).

“Tutto questo – spiega il professor Salvarani – è stato possibile solo con il lavoro di squadra delle varie strutture dell’Immuno-center, in particolare del laboratorio della dottoressa Stefania Croci e del dottor Alessandro Zerbini, dell’Immunologia oculare, della Radiologia vascolare, della Medicina nucleare e della Nefrologia che fanno, oltre ad attività clinica di eccellenza, ricerca di eccellenza. Vorrei per questo ringraziare uno ad uno i miei bravissimi collaboratori e specializzandi”.

Oggi il Direttore della Reumatologia della Mayo Clinic, dottor Kenneth Warrington, sarà di nuovo a Reggio dove terrà a Palazzo Rocca Saporiti una lettura magistrale dal titolo “Mimics of Vasculitis” nell’ambito delle letture ad invito sul tema “Personalized Medicine” (vedi programma in allegato) che hanno portato e porteranno a Reggio Emilia i migliori speaker internazionali sull’argomento. E’ costante la proficua collaborazione tra la Mayo Clinic, il Santa Maria Nuova e UNIMORE che prosegue grazie a un nuovo progetto educazionale combinato con alcuni specializzandi che andranno alla Mayo per periodi di studio.