Infortunio sul lavoro a Baiso: operaio scivola nel campo e ruzzola per 15 metri

Un infortunio sul lavoro si è verificato intorno questa mattina intorno alle ore 10.00 a Lugara di Baiso, dove un 37enne operaio residente in Calabria, impegnato nel ripristino della linea telefonica in quel tratto, è rimasto ferito dopo che, cadendo, è scivolato lungo il pendio del campo per una quindicina di metri. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Baiso raggiunti dal personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatto dinamica dell’infortunio verificatosi.

L’uomo, che stava effettuando le operazioni di ripristino della linea telefonica e della fibra andata in avaria a seguito della prima frana verificatasi dopo un recente temporale, a seguito della caduta ha battuto la testa perdendo i sensi per poi riprendersi. A mezzo ambulanza è stato condotto presso l’ospedale di Scandiano per le cure del caso: le sue condizioni non sono gravi. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Baiso e della Medicina del lavoro.