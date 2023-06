Nuova sede dei servizi sociali di Carpi: via libera al primo stralcio

Prende forma la nuova sede dei Servizi Sociali dell’Unione delle Terre d’Argine individuata nell’edificio di proprietà comunale (ex sede di Radio Bruno) situato in via Nuova Ponente adiacente all’area della Polisportiva “Dorando Pietri”.

Un investimento dal valore complessivo di 3.500.000 euro suddiviso in due stralci che prevede la demolizione del fabbricato e la ricostruzione per una superficie totale di circa 1.000 metri quadri adatta ad ospitare un numero di uffici e postazioni adeguato all’esigenza di localizzare in un unico luogo i servizi sociali dell’Unione Terre d’Argine (attualmente dislocati in più sedi) in una zona strategica, ben collegata e connessa con il centro urbano.

La Giunta ha approvato il progetto definitivo – esecutivo del primo stralcio di lavori dell’importo di 2.150.000 euro, di cui 1.500.000 finanziati nell’ambito del PNRR.

Nel dettaglio, il primo stralcio di lavori riguarderà la demolizione dell’intero fabbricato, la ricostruzione in ampliamento della parte strutturale dell’edificio, la copertura e l’ultimazione del piano terra in modo da renderlo fruibile, in attesa di completare l’opera con il secondo stralcio che prevederà la realizzazione del primo e del secondo piano. L’edificio avrà caratteristiche tali da ridurre al minimo l’uso di energia e le emissioni di carbonio.