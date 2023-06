Estate 2023 al FabLab Junior con un programma ricco di laboratori gratuiti per bambini e ragazzi

Il FabLab Junior di Casa Corsini, centro dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenease, con il sostegno di Fondazione di Modena e dell’amministrazione comunale, propone una serie di stimolanti appuntamenti Steam education gratuiti per bambini e ragazzi, nei mesi estivi di giugno e luglio.

L’appuntamento è sempre alle 17.00, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano, con iscrizione obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it.

Si comincia martedì 6 giugno con “Pixel Art Animals”, colori e pixel art per creare nuovi animali, laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni. Giovedì 15 giugno con “Brickit Lego”, i ragazzi dai 10 ai 14 anni utilizzeranno l’intelligenza artificiale su App per costruire con i Lego.

Martedì 20 giugno “Ozobot va al mare”, ombrelloni, spiagge, castelli di sabbia e tutta l’ambientazione per fare coding e portare i robottini in vacanza (bambini dai 6 ai 9 anni. Martedì 28 giugno “Robot Hand”, costruzione e programmazione di una mano robotica con Lego Spike (10 ai 14 anni).

Il mese di luglio si apre giovedì 6 con “Papercraft Fondale Marino” per costruire con la carta il mondo sottomarino e imparare i nomi degli animali che vivono sott’acqua. Laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni.

Mercoledì 12 luglio con “Lightbot Hour” si imparano le basi della programmazione con il robottino della luce. Laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Infine martedì 18 luglio “Storytelling con Scratch Junior” per creare la propria favola con il coding (dai 6 ai 9 anni).

I laboratori sono ideati per divertire e stimolare la creatività, ma anche per sviluppare l’apprendimento di specifiche abilità e capacità digitali, considerate fondamentali anche in base al framework europeo DigiComp.

FabLab Junior aderisce a Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.