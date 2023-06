Castelnuovo, il nuovo volto di Santa Maria del Tiepido

L’area di via Santa Maria del Tiepido cambia volto. Nelle scorse settimane ha preso il via un intervento di riqualificazione della strada, per un investimento complessivo di 80mila euro, finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

L’intervento prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti, il rifacimento del manto stradale e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale del tratto iniziale della pista ciclopedonale, che collega il capoluogo con la frazione di Montale.

“Un’opera strategica per il nostro territorio, che lega i due tratti di ciclabile di Castelnuovo e Montale al percorso natura – precisa Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone –. Grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, riusciremo a portare a compimento un intervento atteso dai residenti e non solo: l’implementazione dei punti luce renderà fruibile l’area anche nelle ore notturne, con ricadute positive anche in termini di sicurezza”.

Salvo maltempo o eventi imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi per l’inizio di luglio, come conferma l’Assessore ai Lavori pubblici Matteo Ferrari: “Un’azione che integra e completa la rete ciclabile del territorio, inserendosi pienamente nel nostro piano per la mobilità sostenibile. L’obiettivo dell’Amministrazione è di concludere l’intervento entro l’inizio dell’estate, per permettere a cittadini e visitatori di utilizzare appieno il percorso natura con l’arrivo della bella stagione”.