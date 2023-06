49enne denunciato dalla Polizia di Stato di Modena a seguito di una lite condominiale

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino straniero per il reato di minacce e porto abusivo di armi perché trovato in possesso di una pistola scacciacani.

Nella serata di ieri, infatti, la Volante è intervenuta in zona Crocetta per la segnalazione di una lite tra vicini di casa, all’altezza dei garage. Nella circostanza, gli agenti intervenuti hanno accertato che l’uomo, 49enne, era in possesso di una pistola scacciacani, presumibilmente utilizzata per minacciare il vicino.

All’esito del controllo sull’autovettura in uso all’uomo veniva rinvenuto un coltello della lunghezza di 23 cm e lama di 12cm. Il 49enne è stato, quindi, denunciato e le armi sono state sottoposte a sequestro.